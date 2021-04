La transition climatique : le plus grand défi et la plus grande opportunité de notre temps.

informations sur le compartiment.

1 Rien ne permet de garantir que l’objectif d’investissement sera atteint, que le capital investi générera des rendements ou que les pertes substantielles seront évitées.

Lombard Odier Funds (ci-après le « Fonds») est une société d’investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois. Le Fonds est autorisé et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) en tant qu’organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de la Partie I de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 transposant la directive européenne 2009/65/ CE, telle que modifiée (la « Directive OPCVM»). La société de gestion du Fonds est Lombard Odier Funds (Europe) S.A. (ci-après la « Société de gestion»), une société anonyme (SA) de droit luxembourgeois, ayant son siège social 291, route d’Arlon, 1150 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, autorisée et réglementée par la CSSF en qualité de société de gestion au sens de la directive européenne 2009/65/CE dans sa version modifiée. Le présent document commercial porte sur « LO Funds - Climate Transition»,uncompartimentdeLombardOdierFunds(ci-aprèsle« Compartiment»). Le présent document commercial a été préparé par Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited.

Le prospectus, les statuts, le document d’informations clés pour l’investisseur, le formulaire de souscription ainsi que les derniers rapports semestriels et annuels sont les seuls documents officiels d’offre des actions du Compartiment (les « Documents d’offre»). Les Documents d’offre sont disponibles en anglais, français, allemand et italien sur www.loim.com et peuvent être obtenus gratuitement au siège du Compartiment au Luxembourg : 291 route d’Arlon, 1150 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Les informations fournies dans ce document commercial ne tiennent pas compte de circonstances, objectifs ou besoins spécifiques individuels. Elles ne constituent pas une analyse selon laquelle un investissement ou une stratégie conviendraient ou seraient appropriés à des circonstances personnelles. Elles n’offrent aucune garantie relative à un investissement ou une stratégie et ne constituent en rien un conseil personnalisé en investissement. Ce document de marketing n’est pas destiné à remplacer un conseil professionnel en investissement dans des produits financiers. Avant de réaliser un investissement dans le Compartiment, tout investisseur se doit de lire l’intégralité des Documents d’offre, et en particulier les facteurs de risques liés à un investissement dans le Compartiment. Nous tenons à attirer l’attention de l’investisseur sur le fait que l’obtention de rendements solides est conditionnée par la détention des titres sur le long terme, à savoir sur l’ensemble du cycle économique, et sur le fait que l’utilisation d’instruments financiers dérivés, dans le cadre de la stratégie d’investissement, peut entraîner une hausse de l’effet de levier et accroître l’exposition globale au risque du Compartiment, ainsi que la volatilité de sa valeur nette d’inventaire. Il incombe aux investisseurs de vérifier si un tel placement est adapté à leur profil de risque ainsi qu’à leur situation personnelle et, si nécessaire, d’obtenir un avis professionnel indépendant quant aux risques et aux conséquences juridiques, réglementaires, fiscales, comptables et en matière de crédit. La réalisation de l’objectif d’investissement du Compartiment ne peut être garantie et il ne peut être garanti qu’un retour sur investissement sera dégagé. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable de performance future. Lorsque le Compartiment est libellé dans une monnaie autre que la monnaie de référence de l’investisseur, les variations des taux de change peuvent avoir un impact négatif sur la valeur des titres et les revenus. Veuillez prendre en compte les facteurs de risque.

Tous les indices de référence cités dans le présent document sont fournis à des fins informatives uniquement. Aucun indice de référence n’est directement comparable avec les objectifs de placement, la stratégie ou l’univers d’un Compartiment. La performance d’un indice de référence ne constitue pas un indicateur de la performance passée ou future d’un Compartiment. Il ne saurait être présumé que le Compartiment en question investira dans un quelconque titre entrant dans la composition d’un indice, quel qu’il soit, ni qu’il existe une corrélation entre la performance du Compartiment et celle de l’indice. L’objectif de profil performance/risque constitue un but pour la construction du portefeuille. Il ne représente pas le profil performance/ risque passé et ne saurait préjuger du profil performance/risque futur.

Les informations fournies par MSCI, citées dans le présent document commercial, sont réservées à un usage interne et ne peuvent pas être reproduites, utilisées ou retransmises sous quelque forme que ce soit ni être utilisé à des fins de création d’un quelconque instrument, produit ou indice financier. Les informations de MSCI et d’autres fournisseurs de données sont fournies « en l’état» et l’utilisateur assume la totalité du risque lié à l’utilisation qui en est faite. MSCI, chacune de ses filiales ainsi quetouteautrepersonneimpliquéeouliéeàlacompilationoulacréationd’informations pour MSCI (collectivement dénommées les « Parties de MSCI») et autres fournisseurs de données déclinent, expressément, toute garantie (y compris, toute garantie d’originalité, d’exactitude, d’exhaustivité, d’actualité, d’absence de violation, de qualité marchande et d’adéquation à une fin particulière) eu égard à ces informations. Une Partie de MSCI ou tout autre fournisseur de données ne saurait, en aucun cas, être tenu pour responsable de tout dommage direct, indirect, particulier, accessoire, punitif, consécutif (y compris, sans s’y limiter, les manques à gagner) ou autre.

Les informations et les analyses contenues dans le présent document commercial sont basées sur des sources considérées comme fiables. Lombard Odier met tout en œuvre pour assurer l’actualité, l’exactitude et l’exhaustivité des informations contenues dans le présent document commercial.

Cependant, toutes les informations et opinions exprimées ici, ainsi que les cours, les valorisations de marché et les calculs indiqués, peuvent être modifiées sans préavis. Source des chiffres : sauf mention contraire, les chiffres sont fournis par Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited. Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et est susceptible d’évoluer avec le temps. Lombard Odier ne fournit pas de conseil fiscal et il appartient à chaque investisseur de consulter ses propres conseillers fiscaux.

Avis aux résidents des pays suivants

